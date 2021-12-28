Более 2 тыс. новых ковид-больных обнаружили в Украине за сутки

Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n164986-bolee-2-tys-novyh-kovid-bolnyh-obnarujili-v-ukraine-za-sutki.html

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что за минувшие сутки, 27 декабря, зафиксировали 2 тыс. 248 новых подтвержденных случаев ковида.

Среди больных — 137 детей и 19 медработников. В больницы вчера попали 944 человека, а умерли 134 больных. Преодолеть COVID-19 сумели 4 тыс. 789 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели 3 млн 649 тыс. 236 человек, но выздоровели уже 3 млн 437 тыс. 528 человек. Жертвами пандемии стали 95 тыс. 105 украинцев.

Прививку от коронавируса вчера получили 6 тыс. 24 человека. В целом от начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 605 тыс. 35 человек, из них две дозы получили уже 13 млн 447 тыс. 292 украинцев. Дополнительную дозу получили 2 тыс. 208 человек, а ревакцинальную — 990 человек. Всего проведено 28 млн 55 тыс. 523 прививки.

Напомним, 26 декабря в Украине фиксировали 1 тыс. 864 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие показатели заболеваемости отвечали сентябрьским, когда в Украине только начиналась новая ковид-вспышка.