Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: Ракурс

Штормовое предупреждение объявили в Украине — где ухудшится погода

28 дек 2021, 09:21
999

Погода в Украине 28 декабря значительно ухудшится из-за мощного циклона.

Ожидается штормовой ветер и метели. Кроме того, прогнозируют сильные снегопады — может насыпать до 20 см снега. Ухудшение погоды ожидается в ряде центральных, восточных и южных областей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сильные снежные метели ожидаются в центральных и восточных областях. Мокрый снег, дождь, гололед прогнозируют в южных и центральных регионах. Кроме того, штормовое предупреждения и снежные заносы объявили почти по всей территории Украины.

Ухудшение погоды не прогнозируют только в западных и северных областях. Кроме того, на дорогах страны ожидается гололедица. В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Погода в Днепре 29 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове 29 декабря, данные: Gismeteo


Погода в Одессе 29 декабря, данные: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 28 декабря в Украине погода будет облачной, но в северных, центральных и западных областях прогнозировали снег. Ветер ожидался восточный, юго-восточный, 2−8 м/с, порывы до 20 м/с.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров