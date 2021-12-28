Дмитрий Кулеба, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n164994-putina-nujno-posadit-za-stol-togda-dogovorimsya-kuleba-o-sudbe-normandii.html

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Официальному Киеву «в принципе не важно», какое количество участников будет на переговорах в «нормандском формате», главное, чтобы за столом сидел президент РФ Владимир Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в интервью агентству РБК-Украина.

У него (Путина — ред.) есть такая черта, что когда он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договором, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит, — отметил Кулеба.

Кулеба отметил, что в последнее время заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) стали «заезженной пластинкой», в рамках которой, казалось, уже ничего не добьешься. Однако недавно была достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня.

Но видите, упорная и терпеливая работа украинской стороны позволила добиться результата, — подчеркнул министр.

По словам министра, в ТКГ большинство ключевых решений уже обсуждены и готовы к принятию, однако препятствием является отсутствие «зеленого света» от Москвы.

Происходящее это в большинстве своем сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика — заговаривание процесса, — подчеркнул он. — Переговорщики уже продемонстрировали свои лучшие качества, но Россия держит почти все в стоп-режиме, выжидая наиболее благоприятный момент.

Также Кулеба рассказал, чем являются 10 шагов по выполнению Минских соглашений, о которых недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, эта инициатива не изменяет ни формат функционирования ТКГ или «Нормандии», ни Минских соглашений.

Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс, — отметил Кулеба. — Это набор инициатив, позволяющих сдвинуться с мертвой точки и прийти, в частности, и к принятию кластеров, и в конце концов к прекращению российской агрессии против Украины и деоккупации наших территорий.

Источник: «РБК-Украина»