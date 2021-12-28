Дмитро Кулеба, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n164994-putina-treba-posadyty-za-stil-todi-domovymosya-kuleba-pro-dolu-normandiyi.html

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Офіційному Києву «в принципі не важливо», яка кількість учасників буде на переговорах у «нормандському форматі», головне, щоб за столом сидів президент РФ Володимир Путін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

У нього (Путіна — ред.) є така риса, що коли він вже сідає за стіл, то намагається встати з-за нього з домовленістю, і тоді можна шукати рішення. І досвід Паризького саміту 2019 року про це говорить, — зазначив Кулеба.

Кулеба зазначив, що останнім часом засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) стали «заїждженою платівкою», в межах якої, здавалося, уже нічого не досягнеш. Проте нещодавно було досягнуто домовленість про поновлення режиму припинення вогню.

Але бачите, наполеглива та терпляча робота української сторони дозволила досягти результату, — наголосив міністр.

За словами міністра, у ТКГ більшість ключових рішень вже обговорені й готові до ухвалення, проте на перешкоді стоїть відсутність «зеленого світла» від Москви.

Те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їхніх маріонеток. Більш доречна характеристика — заговорювання процесу, — наголосив він. — Переговорники вже продемонстрували свої найкращі якості, але Росія тримає майже все в стоп-режимі, вичікуючи найбільш сприятливий для себе момент.

Також Кулеба розповів, чим є 10 кроків з виконання Мінських угод, про які нещодавно заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ця ініціатива не змінює ні формату функціонування ТКГ чи «Нормандії», ні Мінських угод.

Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес, — зазначив Кулеба. — Це набір ініціатив, які дозволяють зрушити з мертвої точки і прийти, зокрема, і до ухвалення кластерів, і зрештою до припинення російської агресії проти України та деокупації наших територій.

Джерело: «РБК-Україна»