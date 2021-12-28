Прогноз погоды в Украине на Новый год дали синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n164993-prognoz-pogody-v-ukraine-na-novyy-god-dali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла. Об этом сообщает Gismeteo.

Вследствие выхода активного циклона в Украине ожидается осложнение погодных условий — обещают осадки с 28 декабря по 2 января. На дорогах страны ожидается гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7−12 м/с, но возможны порывы 15−20 м/с.

В Киеве 31 декабря и 1 января в Киеве прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 2° мороза до 5° тепла. Ветер ожидается со скоростью 7−14 м/с.

Погода в Харькове на Новый год будет со снегом с дождем. Столбики термометров ночью покажут 3−4° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 1° мороза до 3° тепла. Скорость ветра прогнозируют 6−11 м/с.

Погода в Одессе будет дождливой и с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 3° тепла, а днем обещают 3−7° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−14 м/с.

Погода во Львове ожидается с дождями и мокрым снегом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют до 4° мороза, а днем обещают 0−7° тепла выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 12−17 м/с.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 28 декабря значительно ухудшится из-за мощного циклона. Ожидается штормовой ветер и метели. Кроме того, прогнозируют сильные снегопады — может насыпать до 20 см снега.