В НАТО рассказали подробности перехвата российских самолетов

https://racurs.ua/n164992-v-nato-rasskazali-podrobnosti-perehvata-rossiyskih-samoletov.html

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Истребители НАТО в 2021 году совершили 370 вылетов на перехват различных воздушных судов, из них 290 вылетов — для идентификации российских самолетов и наблюдения за ними.

Большинство самолетов были перехвачены в странах Балтии. По сравнению с 2020 годом, в этом году количество вылетов, связанных с Россией, уменьшилось: год назад их было около 350. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В заявлении Альянса указывается, что перехваты проходили без происшествий, самолеты НАТО взлетали, чтобы опознать приближающееся воздушное судно и сопроводить его до того момента, как оно покинет зону.

Миссии чаще всего проводят из-за российских самолетов. Редко участвуют военные самолеты из других стран или пассажирские или грузовые самолеты, которые нельзя сразу идентифицировать.

При срабатывании сигнала тревоги истребители из стран НАТО должны быть в воздухе в течение нескольких минут.

Наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала конфликта в Украине по просьбе восточных союзников Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности к действиям готовы более 60 истребителей НАТО.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на расширение НАТО на восток может быть самым разнообразным.

Президент страны-агрессора добавил, что реакция Москвы будет зависеть от «рекомендаций военных экспертов». При этом в Кремле надеются, что Россия и США смогут достичь «юридически закрепленного переговорного результата».

Источник:Spiegel