Алексей Ковалев, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n164991-deputat-iz-slugi-naroda-stal-vladelcem-telekanala.html

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Народный депутат из «Слуги народа» Алексей Ковалев стал новым владельцем «4 канала».

Этот телеканал он приобрел у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники среди работников канала и официальные данные структуры в Едином государственном реестре юридических лиц.

Отмечается, что на новогоднем корпоративе 4 канала Ковалева представили коллективу как нового владельца. Во время праздника он подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Сам Ковалев в комментарии пообещал вскоре обнародовать официальную позицию по этому вопросу.

Согласно открытым данным ООО «ТРК «ИНТЕРРАДИО», учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%, сумма уставного фонда — 4 млн 363 тыс. 511 грн.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые «имеют прямое решающее влияние», являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители нардепа.

Добродомов, лидер партии «Народный контроль», был народным депутатом в Верховной Раде VIII созыва. Совладельцем и директором «4 канала» он стал в феврале 2021 года.

Напомним, в декабре власти попытались кардинально обновить парламентский телеканал «Рада» и превратить его в полноценный информационный канал. Телеэксперты отмечали, что в результате изменилась риторика канала — стала провластной и благосклонной к президенту. Также такие изменения отрицательно восприняли в оппозиции, в частности, Петр Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала и устроил «допрос» ведущим.

Источник: «Украинская правда»