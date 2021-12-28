Олексій Ковальов, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n164991-deputat-zi-slugy-narodu-stav-vlasnykom-telekanalu.html

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Народний депутат зі «Слуги народу» Олексій Ковальов став новим власником «4 каналу».

Цей телеканал він придбав у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням джерела серед працівників каналу та офіційні дані структури у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Зазначається, що на новорічному корпоративі «4 каналу» Ковальова представили колективу як нового власника. Під час свята він підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Сам Ковальов у коментарі виданню пообіцяв незабаром оприлюднити офіційну позицію з цього питання.

Згідно з відкритими даними ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%, сума статутного фонду — 4 млн 363 тис. 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які «мають прямий вирішальний вплив» є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки нардепа.

Добродомов, лідер партії «Народний контроль», був народним депутатом у Верховній Раді VIII скликання. Співвласником та директором «4 каналу» він став у лютому 2021 року.

Нагадаємо, у грудні влада спробувала кардинально оновити парламентський телеканал «Рада» і перетворити його на повноцінний інформаційний канал. Телеексперти зазначали, що в результаті змінилася риторика каналу — стала провладною і прихильною до президента. Також такі зміни негативно сприйняли в опозиції, зокрема, Петро Порошенко увірвався до прямого ефіру телеканалу та влаштував «допит» ведучим.

Джерело: «Українська правда»