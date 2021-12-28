У НАТО розповіли подробиці перехоплення російських літаків. Фото: BeAirForce

https://racurs.ua/ua/n164992-u-nato-rozpovily-podrobyci-perehoplennya-rosiyskyh-litakiv.html

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Винищувачі НАТО у 2021 році здійснили 370 вильотів на перехоплення різних повітряних суден, з них 290 вильотів — для ідентифікації російських літаків та спостереженням за ними.

Більшість літаків було перехоплено в країнах Балтії. У порівнянні з 2020 роком, цього року кількість вильотів, пов’язаних з Росією, зменшилася: рік тому їх було близько 350. Про це пише німецьке видання Spiegel.

У заяві Альянсу вказується, що перехоплення проходили без інцидентів, літаки НАТО злітали, щоб упізнати повітряне судно, що наближається, і супроводити його до того моменту, як воно залишить зону.

Місії в більшості випадків виконуються через російські літаки. Лише рідко беруть участь військові літаки з інших країн або пасажирські чи вантажні літаки, які не можна відразу ідентифікувати.

Коли спрацьовує сигнал тривоги, винищувачі з країн НАТО повинні бути в повітрі протягом кількох хвилин.

Спостереження за повітряним простором у країнах Балтії було посилено у 2014 році після початку конфлікту в Україні на прохання східних союзників Литви, Латвії та Естонії. Загалом до дій готові понад 60 винищувачів НАТО.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що відповідь Москви на розширення НАТО на схід може бути найрізноманітнішою.

Президент країни-агресора додав, що реакція Москви залежатиме «від рекомендацій військових експертів». При цьому в Кремлі надіються, що Росія та США «зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату».

Джерело: Spiegel