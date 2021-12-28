Прогноз погоди в Україні на Новий рік дали синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.

На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла. Про це повідомляє Gismeteo.

Унаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов — обіцяють опади з 28 грудня по 2 січня. На дорогах країни очікується ожеледиця. Вітер переважно східний, 7−12 м/с, але можливі пориви 15−20 м/с.

У Києві 31 грудня та 1 січня в Києві прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 5° тепла. Вітер очікується зі швидкістю 7−14 м/с.

Погода в Харкові на Новий рік буде зі снігом із дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−4° морозу, а вдень температура повітря очікується від 1° морозу до 3° тепла. Швидкість вітру прогнозують 6−11 м/с.

Погода в Одесі буде дощовою та з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 3° тепла, а вдень обіцяють 3−7° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−14 м/с.

Погода у Львові очікується з дощами та мокрим снігом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують до 4° морозу, а вдень обіцяють 0−7° тепла вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 12−17 м/с.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 28 грудня значно погіршиться через потужний циклон. Очікується штормовий вітер та хуртовини. Крім того, прогнозують сильні снігопади — може насипати до 20 см снігу.