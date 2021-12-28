Против заместителя Венедиктовой открыли дисциплинарное производство. Фото: Антикор

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Дисциплинарное производство открыли в отношении заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.

В сентябре Центр противодействия коррупции обратился в органы прокуратуры с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, который пришел на день рождения к подозреваемому в коррупции заместителю председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщается на странице ГПК в Facebook.

Отмечается, что на тот момент Татаров официально оставался подозреваемым по делу, в котором процессуальное руководство осуществляют подчиненные Симоненко прокуроры. Кроме того, заместитель генпрокурора был на дне рождении Татарова в нерабочее время, но использовал служебный автомобиль. С вечеринки он уехал одним из последних — в 3.00.

Также в ЦПК отмечают, что Симоненко был неслучайным гостем, потому что в 2020 году он забрал дело Татарова у Национального антикоррупционного бюро Украины и передал его Службе безопасности Украины. Производство уже должно было быть в суде, однако прокуроры заблокировали этот процесс.

Напомним, заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко подписал подозрение бывшему президенту Петру Порошенко в государственной измене по делу об угольных сделках одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.