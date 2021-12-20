Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України прокоментував повідомляння про можливість розміщення в Білорусі російської ядерної зброї.

За словами Зеленського, такими речами не можна грати. Про це він заявив сьогодні, 20 грудня, на брифінгу за результатами саміту «Люблінського трикутника» у держрезиденції «Синьогора» (Івано-Франківська область).

Я вважаю, що такими речами не можна гратися, а для України це достатньо звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії і деяких представників Білорусі. Принаймні ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розташована частина ядерної зброї РФ, — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що залякування щодо можливості розміщення російської ядерної зброї лунали й раніше, зокрема стосовно тимчасово окупованої території Криму.

Саміт лідерів «Люблінського трикутника» — президентів України, Польщі та Литви — сьогодні, 21 грудня, відбувається в резиденції «Синьогора».

«Люблінський трикутник» був утворений у липні 2020 року міністрами закордонних справ України, Польщі та Литви, які підписали Спільну декларацію щодо заснування нового регіонального альянсу. Серед пріоритетів його діяльності — посилення регіону, зміцнення безпеки, інтеграція України до ЄС і НАТО, розвиток економічної співпраці, спільна протидія гібридним загрозам.