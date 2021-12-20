Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины прокомментировал уведомление о возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

По словам Зеленского, такими вещами нельзя играть. Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника» в госрезиденции «Синегора» (Ивано-Франковская область).

Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины это достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Беларуси. По крайней мере, мы будем точно знать, если так произойдет, где расположена часть ядерного оружия РФ, — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что запугивание о возможности размещения российского ядерного оружия звучали и раньше, в частности, относительно временно оккупированной территории Крыма.

Саммит лидеров «Люблинского треугольника» — президентов Украины, Польши и Литвы — сегодня, 21 декабря, проходит в резиденции «Синегора».

«Люблинский треугольник» был создан в июле 2020 года министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы, которые подписали Совместную декларацию по созданию нового регионального альянса. Среди приоритетов его деятельности — усиление региона, укрепление безопасности, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие экономического сотрудничества, совместное противодействие гибридным угрозам.