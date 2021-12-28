Ракурсhttps://racurs.ua/
Заместитель Шкарлета уволился после скандала с откровенным платьем помощницы
Заместитель Шкарлета уволился после скандала с откровенным платьем помощницы (ФОТО)https://racurs.ua/n164997-zamestitel-shkarleta-uvolilsya-posle-skandala-s-otkrovennym-platem-pomoschnicy-foto.htmlРакурс
Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото с помощницей в откровенном платье.
Как сообщает нардеп Юлия Гришина, его уволили по собственному желанию.
Кристина Тишкун надела платье с большим вырезом на груди во время поездки Гарбарука во Львов.
27-летняя юрист сопровождала заместителя министра Гарбарука во Львове. Образ, который Тишкун избрала для официальной встречи, многим показался неуместным.
Событие произошло 24 декабря. Замминистра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Тишкун пришла в откровенном черном платье с глубоким декольте.
И хотя Тишкун уже закрыла свой Instagram, некоторые фото оттуда попали в сеть. Гарбарук впоследствии объяснил визит цитатой из Киплинга, но быстро удалил пост в Фейсбук.
Как устоишь, когда все против тебя
Упали духом и тебя клянут.
Как вопреки всем ты веришь в себя,
А с их неверия тоже возьмешь суть,
Если ждать сможешь ты без устали.
Оболганный — молчать и пройти
Под взглядом ненависти, притом
Не играть целомудрия и доброты.
Также оказалось, что заместитель министра является директором общественной организации «Национальный интерес Украины», которая, как утверждали СМИ, занималась дискредитацией антикоррупционеров.
.