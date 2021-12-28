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Ракурс
Заместитель Шкарлета уволился после скандала с откровенным платьем помощницы

Заместитель Шкарлета уволился после скандала с откровенным платьем помощницы (ФОТО)

28 дек 2021, 11:38
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Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото с помощницей в откровенном платье.

Как сообщает нардеп Юлия Гришина, его уволили по собственному желанию.

Кристина Тишкун надела платье с большим вырезом на груди во время поездки Гарбарука во Львов.

27-летняя юрист сопровождала заместителя министра Гарбарука во Львове. Образ, который Тишкун избрала для официальной встречи, многим показался неуместным.

Событие произошло 24 декабря. Замминистра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Тишкун пришла в откровенном черном платье с глубоким декольте.

И хотя Тишкун уже закрыла свой Instagram, некоторые фото оттуда попали в сеть. Гарбарук впоследствии объяснил визит цитатой из Киплинга, но быстро удалил пост в Фейсбук.

Как устоишь, когда все против тебя

Упали духом и тебя клянут.

Как вопреки всем ты веришь в себя,

А с их неверия тоже возьмешь суть,

Если ждать сможешь ты без устали.

Оболганный — молчать и пройти

Под взглядом ненависти, притом

Не играть целомудрия и доброты.

Также оказалось, что заместитель министра является директором общественной организации «Национальный интерес Украины», которая, как утверждали СМИ, занималась дискредитацией антикоррупционеров.


Источник: Ракурс


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