Заместитель Шкарлета уволился после скандала с откровенным платьем помощницы

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Ракурс

Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за фото с помощницей в откровенном платье.

Как сообщает нардеп Юлия Гришина, его уволили по собственному желанию.

Кристина Тишкун надела платье с большим вырезом на груди во время поездки Гарбарука во Львов.

27-летняя юрист сопровождала заместителя министра Гарбарука во Львове. Образ, который Тишкун избрала для официальной встречи, многим показался неуместным.

Событие произошло 24 декабря. Замминистра проверял, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах Львовщины. Во Львовский горсовет с ним Тишкун пришла в откровенном черном платье с глубоким декольте.

И хотя Тишкун уже закрыла свой Instagram, некоторые фото оттуда попали в сеть. Гарбарук впоследствии объяснил визит цитатой из Киплинга, но быстро удалил пост в Фейсбук.

Как устоишь, когда все против тебя Упали духом и тебя клянут. Как вопреки всем ты веришь в себя, А с их неверия тоже возьмешь суть, Если ждать сможешь ты без устали. Оболганный — молчать и пройти Под взглядом ненависти, притом Не играть целомудрия и доброты.

Также оказалось, что заместитель министра является директором общественной организации «Национальный интерес Украины», которая, как утверждали СМИ, занималась дискредитацией антикоррупционеров.