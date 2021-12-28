У Раді Федерації РФ погрожують агресією для захисту росіян за кордоном

Костянтин Косачов, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n164999-u-radi-federaciyi-rf-pogrojuut-agresiieu-dlya-zahystu-rosiyan-za-kordonom.html

Ракурс

У Росії заговорили про «право оперативно використовувати свої військові сили для захисту громадян РФ за кордоном в разі нападу на них».

Про це заявив віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, говорячи про ситуацію на сході України, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Водночас він запевнив, що Росія не планує ініціювати військову операцію проти України, проте заявив, що Україну нібито підштовхують до загострення конфлікту «провокатори».

Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію щодо України, — заявив Косачов.

Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що і надалі цього не станеться, — додав він.



Нагадаємо, Росія вже впродовж тривалого часу роздає свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій. Зокрема, за інформацією СБУ, влітку цього року видача російських паспортів значно активізувалася.

Джерело: «Інтерфакс»