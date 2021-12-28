Дефицит газа составляет 1,5 млрд кубов. Фото: pravda.com

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НАК «Нафтогаз» не выполняет своей функции по обеспечению газом операторов ГРМ (облгазы) для покрытия их производственно-технологических потерь.

Это приводит к тому, что газ для производственно-технологических потерь берется из магистрального газопровода — у оператора ГТС. Таким образом оператора фактически искусственно загоняют в долги механизмом поставщика последней надежды. В то же время этот газ необходим для выполнения транзитных обязательств Украины. Об этом написал политик Алексей Кучеренко в Facebook, обнародовав соответствующий документ.

Сообщается, что откачка газа с «украинской трубы» существенно уменьшила его запасы. Впоследствии это может привести к ограничению объемов транспортировки природного газа заказчиками услуг, а также может негативно повлиять на транзитные обязательства. Также отмечается, что оператор ГТС мог бы пополнять запасы отобранного газа, докупая новый. Но тот новый придется покупать по рыночной цене.

Любые отборы этого газа без четко определенной компенсации между рыночной ценой и ценой передачи газа другим участникам рынка газа приведут к невозможности выполнения транзитных обязательств, — пишет в письме гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон.

По словам чиновника, дефицит газа может наступить на конец марта и составит около 1,5 млн куб. м. Это может привести к перебоям с поставками газа в регионы, что завершится коллапсом системы отопления в Украине. Макогон отмечает, что ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021−2022 годов во время пикового похолодание в январе 2022 года — 128 млн куб. м, в феврале — 240 млн куб. м. Прогнозный дефицит в марте составляет 1 тыс. 100 млн куб. м.

Ранее в эфире программы «Свобода слова» на ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в украинских хранилищах достаточно запасов газа, чтобы население и промышленность стабильно прошли этот отопительный сезон.

Напомним, сейчас Офис президента ведет переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска механизма блокировки стремительного роста цены голубого топлива в Украине, что позволит защитить потребителей и одновременно сохранить рыночные принципы.