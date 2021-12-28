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Атоми шипів «Омікрону» розглянули вчені – заразний штам, але боїться вакцин

Атоми шипів «Омікрону» розглянули вчені — заразний штам, але боїться вакцин

28 гру 2021, 13:14
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Коронавірус у світі продовжують досліджувати вчені. Експерти заявили, що через численні мутації штам «Омікрон» втратив здатність ефективно проникати в клітини.

Новий різновид вірусу тепер рідше «спускається» в легені та вражає там альвеоли. Водночас основне вірусне навантаження йде на бронхи, пише bioRxiv.

Втративши здатність активно пронизувати мембрану, «Омікрон» довше і складніше проникає в клітину.

Динаміка зараження клітин «Омікроном»

Варіант «Омікрон» безпрецедентний тим, що має 37 мутацій шипового білка — це в 3−5 разів більше, ніж у будь-якого іншого штаму, — розповіли вчені.

У хом’яків, інфікованих цим штамом, у легенях виявили набагато нижче вірусне навантаження в порівнянні з тваринами, зараженими початковим варіантом коронавірусу.

Окрім того, дослідження легень хом’яків не виявило ознак перибронхіального запалення чи бронхопневмонії.

Ступінь патології легень від початкового вірусу та «Омікрону»

Науковці вважають, що ці факти свідчать про зниження частоти та тяжкості коронавірусних пневмоній у людей, заражених «Омікроном».

Водночас вчені зазначають, що не варто забувати про підвищену заразність нового штаму. Вакцинація залишається найкращим захистом від «Омікрону».


Нагадаємо, вчені з Гонконгу заявили, що штам коронавірусу «Омікрон» розмножується в бронхах у 70 разів швидше, ніж «Дельта» і вихідний штам коронавірусу.

Джерело: bioRxiv

Джерело: Ракурс


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