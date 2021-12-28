Атоми шипів «Омікрону» розглянули вчені – заразний штам, але боїться вакцин

https://racurs.ua/ua/n165003-atomy-shypiv-omikronu-rozglyanuly-vcheni-zaraznyy-shtam-ale-boyitsya-vakcyn.html

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Коронавірус у світі продовжують досліджувати вчені. Експерти заявили, що через численні мутації штам «Омікрон» втратив здатність ефективно проникати в клітини.

Новий різновид вірусу тепер рідше «спускається» в легені та вражає там альвеоли. Водночас основне вірусне навантаження йде на бронхи, пише bioRxiv.

Втративши здатність активно пронизувати мембрану, «Омікрон» довше і складніше проникає в клітину.

Варіант «Омікрон» безпрецедентний тим, що має 37 мутацій шипового білка — це в 3−5 разів більше, ніж у будь-якого іншого штаму, — розповіли вчені.

У хом’яків, інфікованих цим штамом, у легенях виявили набагато нижче вірусне навантаження в порівнянні з тваринами, зараженими початковим варіантом коронавірусу.

Окрім того, дослідження легень хом’яків не виявило ознак перибронхіального запалення чи бронхопневмонії.

Науковці вважають, що ці факти свідчать про зниження частоти та тяжкості коронавірусних пневмоній у людей, заражених «Омікроном».

Водночас вчені зазначають, що не варто забувати про підвищену заразність нового штаму. Вакцинація залишається найкращим захистом від «Омікрону».

Нагадаємо, вчені з Гонконгу заявили, що штам коронавірусу «Омікрон» розмножується в бронхах у 70 разів швидше, ніж «Дельта» і вихідний штам коронавірусу.

Джерело: bioRxiv