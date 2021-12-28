Госпіталізація при коронавірусі – МОЗ нагадало перелік симптомів. Фото: zp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n165011-gospitalizaciya-pry-koronavirusi-moz-nagadalo-perelik-symptomiv.html

Ракурс

Коронавірус в Україні під час свят офіційно має нижчі показники захворюваності. Однак кількість хворих не стає меншою, просто українці рідше звертаються до лікарів.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) радить не відкладати турботу про здоров’я на «після свят». У прес-службі відомства опублікували перелік симптомів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація.

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

«Ракурс» повідомляв, що новий штам коронавірусу «Омікрон» супроводжується помірними симптомами — може спостерігатися стомлюваність і прискорене серцебиття.