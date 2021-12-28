Кадр из фильма Don’t Look Up

https://racurs.ua/n165010-ne-smotrite-vverh-di-kaprio-rasskazal-o-chem-rezonansnaya-lenta.html

Ракурс

Черная комедия «Не смотрите вверх» (Don't Look Up), премьера которой недавно состоялась на сервисе Netflix, «взорвала» украинский сегмент соцсетей, в частности, из-за некоторого сходства персонажей киноленты с реальными политиками.

Фильм рассказывает о двух астрономах, открывших комету, которая через полгода должна уничтожить Землю. Ученые отправляются в Белый дом, чтобы предупредить власти об опасности. Впрочем, СМИ, власть и общественность скептически относятся к этой новости, поскольку не хотят слышать мрачных новостей и предпочитают верить, что все обойдется хорошо.

Леонардо Ди Каприо, один из снявшихся в ленте звездных актеров, объяснил, какой смысл авторы вкладывали в свой фильм, сообщает издание Collider.

По словам актера, который является одним из активистов в борьбе с изменениями климата, «Не смотрите вверх» — это «отражение современной культуры и нашей неспособности слышать и прислушиваться к научной истине».

Отмечается, что актеры пытались не только показать, как современное человечество справляется с надвигающейся опасностью и как на нее реагируют мировые лидеры, но и рассказать о более насущной проблеме, о которой ученые предупреждают уже на протяжении многих десятилетий — многие люди не хотят слышать об изменениях климата, хотя доказательства их последствий можно наблюдать ежегодно с возрастающей четкостью.

Ди Каприо поблагодарил режиссера Адама Маккея, решившего посвятить этой неотложной проблеме фильм, за попытку достучаться до людей с помощью сатиры.

Исчтоник: Collider