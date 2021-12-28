Кадр з фільму Don’t Look Up

https://racurs.ua/ua/n165010-ne-dyvitsya-vgoru-di-kaprio-rozpoviv-pro-scho-rezonansna-strichka.html

Ракурс

Чорна комедія «Не дивіться вгору» (Don't Look Up), прем'єра якої нещодавно відбулася на сервісі Netflix, «підірвала» український сегмент соцмереж, зокрема, через деяку схожість персонажів кінострічки з реальними політиками.

Фільм розповідає про двох астрономів, які відкрили комету, котра через півроку має знищити Землю. Вчені відправляються в Білий дім, щоб попередити владу про небезпеку. Втім, ЗМІ, влада та громадськість скептично ставляться до цієї новини, оскільки не хочуть чути похмурих новин і вважаютьза краще вірити, що все вийде добре.

Леонардо Ді Капріо, один із зіркових акторів, які знялися у стрічці, пояснив, який сенс автори вкладали у свій фільм, повідомляє видання Collider.

За словами актора, який є одним із активістів у боротьбі зі змінами клімату, «Не дивіться вгору» — це «відображення сучасної культури та нашої нездатності чути та прислухатися до наукової істини».

Зазначається, що актори намагалися не тільки показати, як сучасне людство справляється з небезпекою, що насувається, і як на неї реагують світові лідери, а й розповісти про більш насущну проблему, про яку вчені попереджають вже протягом багатьох десятиліть — багато людей не хочуть чути про зміни клімату, хоча докази їх наслідків можна спостерігати щороку з дедалі більшою чіткістю.

Ді Капріо подякував режисерові Адаму Маккею, який вирішив присвятити цій нагальній проблемі фільм, за спробу достукатися до людей за допомогою сатири.

Джерело: Collider