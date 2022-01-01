«Омікрон» безпечніший для легенів, ніж інші COVID-штами

Омікрон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165191-omikron-bezpechnishyy-dlya-legeniv-nij-inshi-covid-shtamy.html

Ракурс

«Омікрон», новий штам коронавірусу, значно менше вражає легені, ніж інші відомі варіанти коронавірусу.

Про це свідчать останні дослідження, повідомляє The New York Times.

Низка експериментів різних груп науковців на мишах та хом’яках виявили, що «Омікрон» уражав переважно верхні дихальні шляхи та значно рідше, ніж інші штами коронавірусу, поширювався на легені.

Велика група японських і американських учених опублікувала звіт про експерименти з хом’яками та мишами. Вони встановили, що у тварин, заражених «Омікроном», легені були менше ушкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами коронавірус.

Аналогічний результат отримали дослідники з Гонконгу, які вивчали зразки тканин із дихальних шляхів людей. Вони теж виявили, що «Омікрон» розмножується в легенях повільніше, ніж «Дельта».

Особливість легеневих клітин полягає в тому, що в багатьох із них на оболонці міститься білок TMPRSS2, який може допомогти вірусам проникнути всередину. Учені виявили, що цей білок слабко взаємодіє з «Омікроном» — і тому новий штам менше заражає легеневі клітини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наслідки коронавірусу продовжують досліджувати вчені. РНК коронавірусу може залишатися в багатьох органах людини, включаючи головний мозок, упродовж 230 днів із появи перших симптомів.

Джерело: The New York Times