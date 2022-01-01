https://racurs.ua/ua/n165190-koronavirus-ne-znyk-na-svyata-skilky-ludey-pidhopyly-infekciu-infografika.html

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Коронавірус в Україні на Новий рік підхопили 5 тис. 26 українців — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Зокрема, фіксується велика кількість летальних випадків. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 31 грудня, до лікарень потрапили 1 тис. 554 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 190 українців. Серед хворих 262 дітей і 74 медпрацівники.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 52 тис. 166 людей. Одну дозу отримали 15 тис. 77 людей, повністю імунізовані — 36 тис. 354 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні під час свят офіційно має нижчі показники захворюваності. Однак кількість хворих не стає меншою, просто українці рідше звертаються до лікарів.