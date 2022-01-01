https://racurs.ua/n165190-koronavirus-na-prazdniki-skolko-ludey-podhvatili-infekciu-infografika.html

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Коронавирус в Украине на Новый год подхватили 5 тыс. 26 украинцев — инфекция продолжает отправлять украинцев на больничные койки.

В частности, фиксируется большое количество летальных исходов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 31 декабря, в больницы попали 1 тыс. 554 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 190 украинцев. Среди больных 262 детей и 74 медработника.

Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 52 тыс. 166 человек. Одну дозу получили 15 тыс. 77 человек, полностью иммунизированы — 36 тыс. 354 людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине во время праздников официально имеет более низкие показатели заболеваемости. Однако количество больных не становится меньше, просто украинцы реже обращаются к врачам.