Ученые о SARS-CoV-2 - коронавирус может оставаться в мозгу более семи месяцев

https://racurs.ua/n164964-uchenye-o-sars-cov-2-koronavirus-mojet-ostavatsya-v-mozgu-bolee-semi-mesyacev.html

Ракурс

Последствия коронавируса продолжают исследовать учёные. РНК коронавируса может оставаться во многих органах человека, включая головной мозг, в течение 230 дней от появления первых симптомов, считают ученые Национального института здоровья США (NIH).

В частности, вирус может проникать за пределы дыхательной системы, например в мозг и сердце.

Ученые этого ведущего американского научно-исследовательского агентства в области здравоохранения считают, что РНК SARS-CoV-2 может сохраняться во многих частях человеческого организма, включая зоны головного мозга, в течение 230 дней с момента появления первых симптомов инфицирования.

Это утверждается в исследовании, в ходе которого провели 44 вскрытия тел пациентов с COVID-19, при жизни в разной степени страдавших этим заболеванием. Препринт — выдержки из статьи — находится на рассмотрении журнала Nature. Ссылку на нее разместило 27 декабря агентство Bloomberg.

Мы продемонстрировали, что SARS-CoV-2 широко распространен даже в организме пациентов, умерших с бессимптомной или легкой формой COVID-19, а репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования, — отметили исследователи.

Ученые и раньше утверждали, что SARS-CoV-2 может оставаться в организме в течение нескольких месяцев.

Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, воспаление или непосредственная вирусная цитопатология (дегенеративные изменения в клеточных культурах — «Ракурс») за пределами легких были выражены слабо. Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может оставаться в организме несколько месяцев, — констатировали они.

Специалисты добавили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдали «затяжным ковидом», при котором в течение длительного времени ощущаются последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.

Это исследование пока не прошло процедуру рецензирования.

Ранее стало известно, что так называемый постковидный синдром выявляют примерно у 10−15% инфицированных коронавирусом. Риск его возникновения, по данным специалистов, выше у женщин и пожилых людей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона собрали данные около 1,2 млн. пользователей смартфонов. Участники вносили в приложение сведения о том, когда они получили прививку, заразились ли они после этого коронавирусом, и как долго у них выявляли постковидные симптомы. По данным исследователей, среди привитых число пациентов с «затяжным ковидом» было наполовину меньше, чем среди непривитых.

Источник: Bloomberg