Дослідження про SARS-CoV-2 - коронавірус може залишатися в мозку понад сім місяців

https://racurs.ua/ua/n164964-vcheni-pro-sars-cov-2-koronavirus-moje-zalyshatysya-v-mozku-ponad-sim-misyaciv.html

Ракурс

Наслідки коронавірусу продовжують досліджувати вчені. РНК коронавірусу може залишатися в багатьох органах людини, включаючи головний мозок, упродовж 230 днів з появи перших симптомів, вважають учені Національного інституту здоров’я США (NIH).

Зокрема, вірус може пробиратися за межі дихальної системи, наприклад в мозок та серце.

Науковці цього провідного американського науково-дослідного агентства в галузі охорони здоров’я, вважають, що РНК SARS-CoV-2 може зберігатися в багатьох частинах людського організму, включаючи зони головного мозку, протягом 230 днів з моменту появи перших симптомів інфікування.

Це стверджується в дослідженні, під час якого провели 44 розтини тіл пацієнтів з COVID-19, які за життя різною мірою страждали від цього захворювання. Препринт — витяги зі статті — перебуває на розгляді журналу Nature. Посилання на неї розмістила 27 грудня агенція Bloomberg.

Ми продемонстрували, що SARS-CoV-2 широко поширений навіть в організмі тих пацієнтів, які померли з безсимптомною або легкою формою COVID-19, і що реплікація вірусу присутня у багатьох позалегеневих тканинах на ранніх стадіях інфікування, — зазначили дослідники.

Вчені й раніше стверджували, що SARS-CoV-2 може залишатися в організмі протягом декількох місяців.

Незважаючи на широке поширення SARS-CoV-2 в організмі, запалення або безпосередня вірусна цитопатологія (дегенеративні зміни в клітинних культурах — «Ракурс») за межами легень були виражені слабо. Наші дані доводять, що SARS-CoV-2 викликає системну інфекцію та може залишатися в організмі упродовж кількох місяців, — констатували вони.

Фахівці додали, що деякі пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у тяжкій формі, згодом страждали від «затяжного ковіду», при якому протягом тривалого часу відчуваються наслідки для серцево-судинної, дихальної та нервової систем організму.

Це дослідження поки що не пройшло процедуру рецензування.

Раніше стало відомо, що так званий постковідний синдром виявляють приблизно у 10−15% інфікованих коронавірусом. Ризик його виникнення, за даними фахівців, вищий у жінок та людей похилого віку.

Вчені з Королівського коледжу Лондона зібрали дані близько 1,2 млн користувачів смартфонів. Учасники заносили в додаток відомості про те, коли вони отримали щеплення, чи заразилися вони після цього коронавірусом, і як довго у них виявляли постковідні симптоми. За даними дослідників, серед щеплених число пацієнтів із «затяжним ковидом» було наполовину менше, ніж серед нещеплених.

Джерело: Bloomberg