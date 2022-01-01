Тероборона, вакцинація, штрафи і українська мова - головні новації 2022 року, фото - DW

https://racurs.ua/ua/n165173-teroborona-vakcynaciya-pakety-i-ukrayinska-mova-golovni-novaciyi-2022-roku.html

Ракурс

У 2022 році на українців чекає чимало змін. Нормативні зміни торкнуться сфер державної безпеки, української мови, охорони здоров’я і штрафів для водіїв.

«Ракурс» зібрав усі зміни, які можуть вплинути на життя в країні у 2022 році.

Зарплати лікарів

Підвищення заробітної плати лікарям із нового року анонсував президент Володимир Зеленський. Влада запевняла, що вони отримуватимуть не менше 20 тис. грн. Працівники закладів охорони здоров’я отримуватимуть доплати за престижність роботи у розмірі від 300 до 500%.

Розмір надбавки розраховується виходячи з посадового окладу і встановлюється керівником установи.

Автоновації

Низка нововведень у 2022 році стосуватиметься водіїв. Повертається обов’язковий огляд технічного стану авто, який скасували ще у 2011 році. Також дорожні камери почнуть фіксацію проїзду на червоний, їзду зустрічною смугою та зупинку на смузі громадського транспорту.

За кермування у стані сп’яніння передбачається штраф 17 тис. грн та позбавлення прав на рік. За повторний випадок — штраф 34 тис. грн та позбавлення прав на три роки.

Окрім цього, змінюється принцип отримання водійського посвідчення, зменшується кількість годин теоретичної частини.

Закон про основи національного спротиву

З початку 2022 року в країні почне діяти прийнятий раніше закон про основи національного спротиву. Згідно з законом, для підвищення обороноздатності країни в Україні формується національний спротив, що включатиме Сили територіальної оборони, рух опору, добровольчі формування, а також передбачатиме загальновійськову підготовку населення.

Сили тероборони комплектуються у мирний час військовослужбовцями за контрактом та призовниками офіцерського складу. У разі особливого періоду додатково буде залучено резервістів.

Військові частини територіальної оборони розташовуватимуться у встановлених зонах та районах, обласних центрах та містах із населенням від 900 тис. жителів.

Також законом передбачено організацію загальновійськової підготовки громадян. Початкова проводитиметься у школах, літніх дитячих таборах. Базову підготовку у форматі навчальних зборів, курсів, занять проходитимуть громадяни віком від 18 років, які не служать у ЗСУ, правоохоронних органах та інших формуваннях.

Розширення переліку професій для обов’язкового ковід-щеплення

МОЗ вкотре доповнило перелік професій, представники яких не будуть допущені до роботи без проходження курсу вакцинації від коронавірусу з 17 січня. До нового переліку увійшли співробітники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

У переліку професій для обов’язкової вакцинації вже перебувають працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, «Укрпошти», «Укрзалізниці», чиновники та персонал навчальних закладів.

Медицина

З квітня діятимуть винятково електронні рецепти на ліки, а з 1 січня у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків. Моніторингу підлягають такі препарати:

антибіотики групи спостереження — лікарські засоби, які широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій у якості першої та другої лінії терапії;

антибіотики групи резерву — засоби «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не подіяли.

Новий етап українізації медіа

З 16 січня набуває сили чергова норма мовного закону — відтоді всі друковані ЗМІ мають виходити державною мовою. Всіма іншими можна теж, але в такому випадку видання повинно мати україномовний аналог. Хоча, це правило не поширюється на кримськотатарські, англомовні газети й журнали, а також медіа, що виходять мовами країн ЄС.

А з 16 липня за порушення мовного закону зможуть штрафувати не лише організації, а й конкретних людей — наприклад, окремого продавця, який відмовився обслуговувати клієнта українською. Штрафи в сфері послуг встановлені від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн, а для держслужбовців — до 6,8 тис. грн.

Пластикові пакети

Несподіване для багатьох обмеження використання пластикових пакетів у новому році отримає свій розвиток. Заборонивши роздавати пакети безкоштовно, держава з 1 лютого встановить на них і мінімальну ціну — не дешевше двох гривень, а то й трьох, якщо він з ручками та може витримати вагу в сім кілограмів.