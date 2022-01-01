Терроборона, вакцинация, пакеты и украинский язык — главные новации 2022 года

https://racurs.ua/n165173-terroborona-vakcinaciya-pakety-i-ukrainskiy-yazyk-glavnye-novacii-2022-goda.html

Ракурс

В 2022 году украинцев ожидает немало изменений. Нормативные изменения коснутся сферы государственной безопасности, украинского языка, здравоохранения и штрафов для водителей.

«Ракурс» собрал все изменения, которые могут повлиять на жизнь в стране в 2022 году.

Зарплаты врачей

Повышение заработной платы врачам в новом году анонсировал президент Владимир Зеленский. Власти уверяли, что медики будут получать не менее 20 тыс. грн. Сотрудники заведений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300 до 500%.

Размер надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.

Автоновации

Ряд нововведений в 2022 году коснется водителей. Возвращается обязательный осмотр технического состояния авто, отмененный еще в 2011 году. Также дорожные камеры начнут фиксацию проезда на красный, езду по встречной полосе и остановку на полосе общественного транспорта.

За управление в состоянии опьянения предусматривается штраф 17 тыс. грн и лишение прав на год. За повторный случай — штраф 34 тыс. грн и лишение прав на три года.

Кроме того, меняется принцип получения водительского удостоверения, уменьшается количество часов теоретической части.

Закон об основах национального сопротивления

С начала 2022 года в стране начнет действовать принятый ранее закон об основах национального сопротивления. Для повышения обороноспособности страны в Украине формируется национальное сопротивление, включающее Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, а также предусматривается общевоенная подготовка населения.

Силы терробороны комплектуются военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.

Военные части территориальной обороны будут размещаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тыс. жителей.

Также законом предусмотрена организация общевойсковой подготовки граждан. Изначально она будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебного собрания, курсов, занятий будут проходить граждане в возрасте от 18 лет, не служащие в ВСУ, правоохранительных органах и других формированиях.

Расширение перечня профессий для обязательной ковид-прививки

Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022 года. В новый список вошли сотрудники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, «Укрпочты», «Укрзализныци», чиновники и персонал учебных заведений.

Медицина

С апреля будут действовать исключительно электронные рецепты на лекарства. С 1 января 2022 года в медучреждениях Украины начнут контролировать назначение и применение антибиотиков. Мониторингу подлежат следующие препараты:

антибиотики группы наблюдения — лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии;

антибиотики группы резерва — средства «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не подействовали.

Новый этап украинизации медиа

С 16 января вступает в силу очередная норма языкового закона — с тех пор все печатные СМИ должны выходить на государственном языке. Всеми другими можно тоже, но в таком случае издание должно иметь украиноязычный аналог. Это правило не распространяется на крымскотатарские, англоязычные газеты и журналы, а также медиа, выходящие на языках стран ЕС.

А с 16 июля за нарушение языкового закона смогут штрафовать не только организации, но и конкретных людей — например, отдельного продавца, отказавшегося обслуживать клиента на украинском. Штрафы в сфере услуг установлены от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн, а для госслужащих — до 6,8 тыс. грн.

Пластиковые пакеты

Неожиданное для многих ограничение использования пластиковых пакетов в новом году получит свое развитие. Запретив раздавать пакеты бесплатно, государство с 1 февраля установит на них и минимальную цену — не дешевле двух гривен, а то и трех, если он с ручками и может выдержать вес в семь килограммов.