Газ по 60 грн за куб — что будет с ценами на энергоносители с 1 января

https://racurs.ua/n165045-gaz-po-60-grn-za-kub-chto-budet-s-cenami-na-energonositeli-s-1-yanvarya-spisok.html

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Цены на газ на европейских биржах в середине декабря пересекли отметку в 2 тыс. дол. за тысячу кубометров. В Украине большинство газовых поставщиков с 1 января 2022 года сохранили годовой тариф. Он будет неизменным до 30 апреля, однако есть и такие, что с начала года предлагают новые цены в месячных тарифах.

Прейскурант приводит издание «Газправда».

С началом 2022 года газ для бытовых потребителей не подорожает. Газоснабжающие компании обычно пересматривают тарифные пакеты раз в месяц, но по условиям договоров изменять их могут только в сторону понижения.

Большинство поставщиков газа в Украине оставили только годовое предложение. Это не только «Нафтегаз», но и сеть компаний под брендом «Твой Газсбыт».

Годовые тарифные планы предлагают фиксированные базовые цены на уровне от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установило годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний установили годовой тариф ниже 8 грн, в том числе ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр.

На январь 2022 года цену снизил только один поставщик — Херсонская областная энергоснабжающая компания. Ранее она продавала газ по самым высоким ценам в рейтинге — 13,5 грн за куб. С 1 января за кубометр просит 9,98 грн.

В целом цена газа в январе 2022 года будет колебаться от 7,799 до 11,99 грн за кубометр. Сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр.

7,799 грн за кубометр предложила компания «Энерджи Трейд Групп» (ETG.UA). В этом же диапазоне будут продавать «голубое топливо» Neogas, «Эвода Трейд КП Луцкводоканал», «Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз», «Сбыт Топливоэнерго», «Энергогарантия».

Несколько иная ситуация с тарифным пакетом на месяц.

С 1 января цены на голубое топливо в нем достигнут в некоторых компаниях 60 грн за кубометр. «ТАС Энергия страны» предлагает газ по 57,5 ​​грн за кубометр, (в декабре и ноябре 2021 года — 38,35 грн, в октябре — 30,06 грн, в сентябре 20,96 грн).

В то же время «Галнефтегаз» сохранил месячный тариф на январь на уровне 7,99 грн за кубометр.

Напомним, что государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» создала балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 грн/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.

«Ракурс» сообщал, что в «Нафтогазе» начали сомневаться в том, что и дальше удержат цены на газ для населения на нынешнем уровне.