Елки. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n165044-elki-gorodov-poborutsya-za-koronu-v-konkurse-krasoty-foto.html

Ракурс

Мисс Елка-2021, ежегодный конкурс красоты среди новогодних елок в украинских городах, проходит после однолетнего перерыва.

Жюри издания «Укринформ» будет выбирать самую красивую, пышную и зеленую кандидатку, учитывая голоса украинцев.

Оцениваться будут высота новогодних деревьев, пышные формы, отделка и выход в полной иллюминации.

Представлять Донецкую и Луганскую области будут города, временно являющиеся административными центрами.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.