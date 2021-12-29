Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Елки. Фото: Укрінформ

Елки городов поборются «за корону» в конкурсе красоты (ФОТО)

29 дек 2021, 10:11
999

Мисс Елка-2021, ежегодный конкурс красоты среди новогодних елок в украинских городах, проходит после однолетнего перерыва.

Жюри издания «Укринформ» будет выбирать самую красивую, пышную и зеленую кандидатку, учитывая голоса украинцев.

Елки. Фото: Укрінформ

Елки. Фото: УкрінформОцениваться будут высота новогодних деревьев, пышные формы, отделка и выход в полной иллюминации.

Елки. Фото: Укрінформ

Елки. Фото: УкрінформПредставлять Донецкую и Луганскую области будут города, временно являющиеся административными центрами.


Елки. Фото: Укрінформ

Елки. Фото: УкрінформНапомним, ранее мы сообщали, что прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров