Берлин передает ВСУ полевой госпиталь Role-2

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Мобильный полевой госпиталь Role-2 передает Берлин Вооруженным силам Украины. В целом с 2014 года Киев получил от Германии помощь на 13 млн евро.

Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это, — написал в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны добавил, что за последние семь лет в Германии пролечились 160 раненых защитников Украины.

Полевой госпиталь Role-2 можно развернуть непосредственно возле зоны боевых действий, там военнослужащие могут стабилизировать состояние здоровья и провести операции перед госпитализацией. В состав такого госпиталя входят разные модули-палатки, контейнеры, несколько палат, амбулаторное отделение, стоматология, лаборатории, операционное и радиологическое отделение.

Напомним, ранее Резников обвинил Берлин в блокировании поставок оружия для ВСУ с помощью НАТО. По его словам, Германия в ноябре наложила вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство Североатлантического альянса по закупкам.