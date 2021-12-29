Берлін передає ЗСУ польовий госпіталь Role-2

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Мобільний польовий госпіталь Role-2 передає Берлін Збройним силам України. Загалом з 2014 року Київ отримав від Німеччини допомоги на 13 млн євро.

Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий шпиталь Role-2! Ми цінуємо це, — написав у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Глава Міноборони додав, що впродовж останніх семи років у Німеччині пролікувалися 160 поранених захисників України.

Польовий госпіталь Role-2 можна розгорнути безпосередньо біля зони бойових дій, там військовому можуть стабілізувати стан здоров’я та провести операції перед госпіталізацією. До складу такого шпиталю входять різні модулі-намети, контейнери, кілька палат, амбулаторне відділення, стоматологія, лабораторії, операційна та радіологічне відділення.

Нагадаємо, раніше Резніков звинуватив Берлін у блокуванні поставок зброї для ЗСУ через НАТО. З його слів, Німеччина у листопаді наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць і антиснайперських систем через агентство Північноатлантичного альянсу із закупівель.