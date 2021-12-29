Байден вказав, чи зустрінеться з Путіним в січні

https://racurs.ua/ua/n165042-bayden-vkazav-chy-zustrinetsya-z-putinym-v-sichni.html

Ракурс

Президент США Джо Байден прокоментував питання можливої зустрічі з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Йдеться про дату 10 січня — на цей день заплановані переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорюватимуть Україну та діяльність НАТО в Європі.

Побачимо, — відповів Байден на запитання щодо зустрічі з Путіним, пише Reuters.



Видання зазначає, що Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі американський президент саме ці переговори з безпеки у своєму коментарі про зустріч з Путіним.

Нагадаємо, 10 січня Вашингтон очікує на участь Москви у платформі Стратегічного діалогу з безпеки. 12 січня Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО. 13 січня має відбутися засідання Постійної ради ОБСЄ.