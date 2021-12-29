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Ракурс
Байден вказав, чи зустрінеться з Путіним в січні

Байден вказав, чи зустрінеться з Путіним в січні

29 гру 2021, 09:40
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Президент США Джо Байден прокоментував питання можливої зустрічі з президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Йдеться про дату 10 січня — на цей день заплановані переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорюватимуть Україну та діяльність НАТО в Європі.

Побачимо, — відповів Байден на запитання щодо зустрічі з Путіним, пише Reuters.


Видання зазначає, що Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі американський президент саме ці переговори з безпеки у своєму коментарі про зустріч з Путіним.

Нагадаємо, 10 січня Вашингтон очікує на участь Москви у платформі Стратегічного діалогу з безпеки. 12 січня Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО. 13 січня має відбутися засідання Постійної ради ОБСЄ.

Джерело: Ракурс


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