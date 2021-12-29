Під Києвом швидка збила електроопору, є постраждалі, фото - Патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n165041-pid-kyievom-shvydka-protaranyla-elektrooporu-yaka-vpala-na-mashynu-foto-video.html

Ракурс

Незвичне ДТП сталося під Києвом у ніч на 29 грудня. На Софіївський Борщагівці швидка врізалась в електроопору.

Авто однієї з приватних клінік їхало на виклик з Києва і протаранило стовп на вулиці Пушкіна, що неподалік Кільцевої дороги.

Це сталося під час заїзду у приватний сектор. Бетонний стовп впав на машину. Травми отримав водій та фельдшер, який сидів поруч.

Рух транспорту довелося перекрити, адже машина і опора на ній повністю перегородили дорогу в обох напрямах.

Рятувальники вранці розбирали наслідки аварії, щоб розблокувати проїжджу частину.

27 грудня ДТП у Закарпатській області скоїв п’яний водій, наїхавши на двох дітей. На жаль, дев’ятирічний хлопчик помер на місці, восьмирічного госпіталізували до лікарні.