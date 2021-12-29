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Ракурс
Під Києвом швидка збила електроопору, є постраждалі, фото - Патрульна поліція

Під Києвом «швидка» протаранила електроопору, яка впала на машину (ФОТО, ВІДЕО)

29 гру 2021, 09:28
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Незвичне ДТП сталося під Києвом у ніч на 29 грудня. На Софіївський Борщагівці швидка врізалась в електроопору.

Авто однієї з приватних клінік їхало на виклик з Києва і протаранило стовп на вулиці Пушкіна, що неподалік Кільцевої дороги.

Під Києвом швидка збила електроопору, є постраждалі, фото - Магнолія

Це сталося під час заїзду у приватний сектор. Бетонний стовп впав на машину. Травми отримав водій та фельдшер, який сидів поруч.

Рух транспорту довелося перекрити, адже машина і опора на ній повністю перегородили дорогу в обох напрямах.

Під Києвом швидка збила електроопору, є постраждалі, фото - Магнолія


Рятувальники вранці розбирали наслідки аварії, щоб розблокувати проїжджу частину.

27 грудня ДТП у Закарпатській області скоїв п’яний водій, наїхавши на двох дітей. На жаль, дев’ятирічний хлопчик помер на місці, восьмирічного госпіталізували до лікарні.

Джерело: Ракурс


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