Вибух у лікарні Івано-Франківщини забрав життя трьох пацієнтів

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Вибух і пожежа сталися ввечері 28 грудня в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі Косівської центральної районної лікарні. Внаслідок пожежі загинули троє пацієнтів, ще одна людина померла від COVID-19.

Про це повідомляє Національна поліція.

Троє осіб загинули під час пожежі, ще одна особа померла від коронавірусної хвороби. Усі загиблі були пацієнтами лікарні, — йдеться у повідомленні.

Також ще троє громадян постраждали внаслідок загоряння. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську. На місці події зараз працює поліція. Слідчі здійснюють першочергові заходи для встановлення обставин і причин пожежі. Після огляду місця події вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

ОНОВЛЕНО. Слідство розглядає декілька версій виникнення пожежі.

Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури, але і цього мало. Повинно було бути джерело запалювання. Можливо, стороннє занесення вогню. Слідство розглядає декілька версій. Я думаю, людський фактор. Пропуск кисню і можливо хтось запалив свічку, сигарету", — розповів в ефірі одного із телеканалів тимчасово виконуючий обов’язки керівника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.



Нагадаємо, 28 грудня о 21.22 у чотириповерховій будівлі міської лікарні Косова в палаті реанімаційного відділення виникла пожежа. Рятувальники повідомили, що на місці пожежі в палаті виявили тіла двох загиблих пацієнтів.