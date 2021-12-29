Взрыв в больнице Ивано-Франковской области унес жизни трех пациентов

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Взрыв и пожар произошли 28 декабря вечером в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы. В результате пожара погибли три пациента, еще один человек скончался от COVID-19.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Три человека погибли во время пожара, еще один человек от коронавирусной болезни. Все погибшие были пациентами больницы, — говорится в сообщении.

Также еще трое граждан пострадали в результате возгорания. Их госпитализировали в областную больницу в Ивано-Франковске. На месте происшествия сейчас работает полиция. Следователи осуществляют первоочередные меры по установлению обстоятельств и причин пожара. После осмотра места происшествия будет решен вопрос об открытии уголовного производства.

ОБНОВЛЕНО. Следствие рассматривает несколько версий пожара.

Взрыва не было. Возможно, это неисправность кислородной аппаратуры, но этого мало. Должен был быть источник зажигания. Возможно, посторонний занос огня. Следствие рассматривает несколько версий. Я думаю, что человеческий фактор. Пропуск кислорода и, возможно, кто-то зажег свечу, сигарету, — рассказал в эфире одного из телеканалов временно исполняющий обязанности руководителя ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.



Напомним, 28 декабря в 21.22 в четырехэтажном здании городской больницы Косово в палате реанимационного отделения возник пожар. Спасатели сообщили, что на месте пожара в палате обнаружили тела двух погибших пациентов.