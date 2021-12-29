Свыше 350 детей заразились COVID, за сутки – 307 смертей

https://racurs.ua/n165039-svyshe-350-detey-zarazilis-covid-za-sutki-307-smertey-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине на утро 29 декабря обнаружили у 5 тыс. 454 граждан. Об этом в среду сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 28 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 5 тыс. 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 353, медработников — 98), — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки медикам пришлось госпитализировать 1 тыс. 153 человека. К сожалению, от последствий коронавирусной инфекции умерли 307 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн человек, зафиксировано 95 тыс. 412 летальных исходов.

Во вторник наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 тыс. 113),

Одесской области (642),

Донецкой области (443),

Черкасской области (387),

Полтавской области (387).

Напомним, в Волынской и Запорожской областях отменяется «красный» уровень эпидемической опасности с 30 декабря. Завтра там начнут действовать карантинные ограничения «желтой» зоны.

По данным Worldometers, 27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 млн 217 тыс. COVID-случаев — больше всего за все время пандемии. Университет Джона Гопкинса указал, что в США 27 декабря было свыше 500 тыс. случаев, во Франции — 179 тыс. 807, в Великобритании — 129 тыс. 471.