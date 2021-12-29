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Свыше 350 детей заразились COVID, за сутки – 307 смертей

Свыше 350 детей заразились COVID, за сутки — 307 смертей (ИНФОГРАФИКА)

29 дек 2021, 08:46
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Коронавирус в Украине на утро 29 декабря обнаружили у 5 тыс. 454 граждан. Об этом в среду сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 28 декабря 2021 года в Украине зафиксировано 5 тыс. 454 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 353, медработников — 98), — говорится в сообщении.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Также за минувшие сутки медикам пришлось госпитализировать 1 тыс. 153 человека. К сожалению, от последствий коронавирусной инфекции умерли 307 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн человек, зафиксировано 95 тыс. 412 летальных исходов.

Во вторник наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (1 тыс. 113),

  • Одесской области (642),

  • Донецкой области (443),

  • Черкасской области (387),

  • Полтавской области (387).


Напомним, в Волынской и Запорожской областях отменяется «красный» уровень эпидемической опасности с 30 декабря. Завтра там начнут действовать карантинные ограничения «желтой» зоны.

По данным Worldometers, 27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 млн 217 тыс. COVID-случаев — больше всего за все время пандемии. Университет Джона Гопкинса указал, что в США 27 декабря было свыше 500 тыс. случаев, во Франции — 179 тыс. 807, в Великобритании — 129 тыс. 471.

Источник: Ракурс


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