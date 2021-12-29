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Ракурс
Зеленский согласовал санкции против новых каналов друзей Медведчука

Зеленский согласовал санкции против новых каналов друзей Медведчука

29 дек 2021, 08:24
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, о санкциях против компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, которые создало окружение пророссийского политика Виктора Медведчука.

Президентские указы размещены на сайте главы государства.

Согласно ст. 5 закона «О санкциях» Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложению, — говорится в сообщении.

В частности, санкции налагаются на:

  • медиахолдинг «Новости»;

  • «Тайм Медиа»;

  • «Телепространство».

Эти компании владеют такими телеканалами, как:

  • ZIK,

  • NewsOne,

  • 112 Украина,

  • Первый независимый,

  • UkrLive.

Указанные телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука — Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.


Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине. Санкции будут действовать пять лет.

Напомним, в мае народным депутатам Медведчуку и Казаку было поставлено в известность о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Источник: Ракурс


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