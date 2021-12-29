Зеленский согласовал санкции против новых каналов друзей Медведчука

https://racurs.ua/n165038-zelenskiy-soglasoval-sankcii-protiv-novyh-kanalov-druzey-medvedchuka.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, о санкциях против компаний-владельцев телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, которые создало окружение пророссийского политика Виктора Медведчука.

Президентские указы размещены на сайте главы государства.

Согласно ст. 5 закона «О санкциях» Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложению, — говорится в сообщении.

В частности, санкции налагаются на:

медиахолдинг «Новости»;

«Тайм Медиа»;

«Телепространство».

Эти компании владеют такими телеканалами, как:

ZIK,

NewsOne,

112 Украина,

Первый независимый,

UkrLive.

Указанные телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука — Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине. Санкции будут действовать пять лет.

Напомним, в мае народным депутатам Медведчуку и Казаку было поставлено в известность о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.