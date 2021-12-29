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Ракурс
Зеленський погодив санкції проти нових каналів друзів Медведчука / Фото: Економічна правда

Зеленський погодив санкції проти нових каналів друзів Медведчука

29 гру 2021, 08:24
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive, які створило оточення проросійського політика Віктора Медведчука.

Президентські укази розміщені на сайті глави держави.

Відповідно до ст. 5 закону «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила: Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб згідно з додатком, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, санкції накладаються на:

  • медіахолдинг «Новини»;

  • «Тайм Медіа»;

  • «Телепростір».

Ці компанії володіють такими телеканалами, як:

  • ZIK,

  • NewsOne,

  • «112 Україна»,

  • «Перший незалежний»,

  • UkrLive.

Вказані телеканали пов’язують із соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука — Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.


Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції діятимуть п’ять років.

Нагадаємо, у травні народним депутатам Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Джерело: Ракурс


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