Зеленський погодив санкції проти нових каналів друзів Медведчука / Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n165038-zelenskyy-pogodyv-sankciyi-proty-novyh-kanaliv-druziv-medvedchuka.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради безпеки і оборони, що запроваджує санкції проти компаній-власників телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive, які створило оточення проросійського політика Віктора Медведчука.

Президентські укази розміщені на сайті глави держави.

Відповідно до ст. 5 закону «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила: Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до юридичних осіб згідно з додатком, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, санкції накладаються на:

медіахолдинг «Новини»;

«Тайм Медіа»;

«Телепростір».

Ці компанії володіють такими телеканалами, як:

ZIK,

NewsOne,

«112 Україна»,

«Перший незалежний»,

UkrLive.

Вказані телеканали пов’язують із соратниками підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука — Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Санкції передбачають, зокрема, заборону на користування радіочастотами, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні. Санкції діятимуть п’ять років.

Нагадаємо, у травні народним депутатам Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.