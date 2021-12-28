Свято. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165037-29-grudnya-yake-cerkovne-svyato-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ. Дату святкування обрали на честь створення прес-служби Міністерства оборони та призначення на посаду військового прес-секретаря. Основна мета свята — підвищити престиж професії, а також віддати шану за професійну діяльність тих, хто працює в цій сфері.

29 грудня в церковному календарі — день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської. Вона була дружиною візантійського імператора Лева VI Мудрого. Феофанія і її чоловік, імператор Лев, були дуже різними людьми. Вона віддавала всю свою душу служінню Христу, а йому ближчими були земні радості. Навіть після зрад і неспокійного союзу, лише смерть розлучила жінку з імператором.

Також 29 грудня — день пам’яті пророка Огія. Церква вносить його до переліку 12 малих пророків. Він був останнім пророком Старого Завіту. Згідно з переказами, саме Огію приписують кілька пророцтв юдейському царю Зоровавелю.

Що не можна робити цього дня:

заборонялося довго дивитися на себе в дзеркало, адже можна було накликати на себе біду;

не одягайте речі червоного кольору;

не варто прислухатися до порад тих людей, які не мають із вами кровного зв’язку;

не одягайте одяг навиворіт, а якщо так сталося, то відразу переодягніться.

Народні прикмети і традиції: