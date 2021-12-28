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Ракурс
Свято. Фото:

29 грудня — яке церковне свято і чого не можна робити

28 гру 2021, 22:15
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Свято завтра — 29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ. Дату святкування обрали на честь створення прес-служби Міністерства оборони та призначення на посаду військового прес-секретаря. Основна мета свята — підвищити престиж професії, а також віддати шану за професійну діяльність тих, хто працює в цій сфері.

29 грудня в церковному календарі — день пам’яті блаженної цариці Феофанії Візантійської. Вона була дружиною візантійського імператора Лева VI Мудрого. Феофанія і її чоловік, імператор Лев, були дуже різними людьми. Вона віддавала всю свою душу служінню Христу, а йому ближчими були земні радості. Навіть після зрад і неспокійного союзу, лише смерть розлучила жінку з імператором.


Також 29 грудня — день пам’яті пророка Огія. Церква вносить його до переліку 12 малих пророків. Він був останнім пророком Старого Завіту. Згідно з переказами, саме Огію приписують кілька пророцтв юдейському царю Зоровавелю.

Що не можна робити цього дня:

  • заборонялося довго дивитися на себе в дзеркало, адже можна було накликати на себе біду;
  • не одягайте речі червоного кольору;
  • не варто прислухатися до порад тих людей, які не мають із вами кровного зв’язку;
  • не одягайте одяг навиворіт, а якщо так сталося, то відразу переодягніться.

Народні прикмети і традиції:

  • якщо на вулиці іній, то Святки (від 6 до 18 січня) будуть теплими;
  • 29 грудня сильний мороз — значить на Хрещення (19 січня) варто чекати холодну погоду;
  • якщо на склі мороз намалював візерунки — ще 20 днів протримається холодна погода;
  • негода й холоди означають, що зима суворою буде.

Джерело: Ракурс


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