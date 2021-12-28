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Літаки розвідки США пролетіли над Україною. Фото: istock

Літаки розвідки США пролетіли над Україною — Forbes

28 гру 2021, 21:32
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Літаки розвідки Сполучених Штатів Америки (США) пролетіли над Україною — вони стежили за військами Росії на українських кордонах.

Інцидент трапився в понеділок, 27 грудня. Про це повідомляє Forbes.

Політ двох літаків, у якому брали участь наземний літак спостереження E-8C і літак розвідки RC-135v, є однією з перших місій, у якій Повітряні сили США відкрито здійснили політ у повітряному просторі України.

Проліт американських розвідників стався через дев’ять місяців після того, як Російська Федерація (РФ) наростила потенційні сили вторгнення вздовж кордону з Україною.

Розвідники повідомили, що сили РФ на кордонах включать Ці сили, що включають близько 100 тис. військовослужбовців, 1 тис. 200 танків і десятки спеціалізованих транспортних засобів. Попри те, що 10 тис. військовослужбовців відступили, на кордоні достатньо російських сил для нападу.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в адміністрації президента США Джо Байдена вивчають сценарії ймовірної відповіді на нову пряму агресію Росії в Україні. Один із варіантів подій, який проробляється у Вашингтоні, — як Штати можуть підтримати антиросійський рух опору в разі вторгнення РФ.

Джерело: Forbes

Джерело: Ракурс


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