https://racurs.ua/n165036-samolety-razvedki-ssha-proleteli-nad-ukrainoy-forbes.html

Ракурс

Самолеты разведки Соединенных Штатов Америки (США) пролетели над Украиной — они следили за войсками России на украинских границах.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщает Forbes.

Полет двух самолетов, в котором участвовали наземный самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135v, является одной из первых миссий, в которой Воздушные силы США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины.

Пролет американских разведчиков произошел спустя девять месяцев после того, как Российская Федерация (РФ) нарастила потенциальные силы вторжения вдоль границы с Украиной.

Разведчики сообщили, что силы РФ на границах включают около 100 тыс. военнослужащих, 1 тыс. 200 танков и десятки специализированных транспортных средств. Несмотря на то, что 10 тысяч военнослужащих отступили, на границе достаточно российских сил для нападения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в администрации президента США Джо Байдена изучают сценарии вероятного ответа на новую прямую агрессию России в Украине. Один из вариантов событий, который прорабатывается в Вашингтоне, — поддержка антироссийского движения сопротивления при вторжении РФ.

Источник: Forbes