Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Самолеты разведки США пролетели над Украиной — Forbes

28 дек 2021, 21:32
999

Самолеты разведки Соединенных Штатов Америки (США) пролетели над Украиной — они следили за войсками России на украинских границах.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщает Forbes.

Полет двух самолетов, в котором участвовали наземный самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135v, является одной из первых миссий, в которой Воздушные силы США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины.

Пролет американских разведчиков произошел спустя девять месяцев после того, как Российская Федерация (РФ) нарастила потенциальные силы вторжения вдоль границы с Украиной.

Разведчики сообщили, что силы РФ на границах включают около 100 тыс. военнослужащих, 1 тыс. 200 танков и десятки специализированных транспортных средств. Несмотря на то, что 10 тысяч военнослужащих отступили, на границе достаточно российских сил для нападения.


Напомним, ранее мы сообщали, что в администрации президента США Джо Байдена изучают сценарии вероятного ответа на новую прямую агрессию России в Украине. Один из вариантов событий, который прорабатывается в Вашингтоне, — поддержка антироссийского движения сопротивления при вторжении РФ.

Источник: Forbes

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров