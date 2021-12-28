Андрей Шевченко подхватил коронавирус

Шевченко. Фото: istock

https://racurs.ua/n165035-andrey-shevchenko-podhvatil-koronavirus.html

Ракурс

Андрей Шевченко, тренер итальянского футбольного клуба «Дженоа» и известный украинский футболист, заболел коронавирусом.

Он сдал положительный тест на инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба «Дженоа».

Коронавирус у Андрея Шевченко подтвердили по результатам ПЦР-теста, сделанного 27 декабря. Вместе с ним заболел и капитан клуба — Доменико Кришито. Остальные члены команды, уже прошедшие тест, получили отрицательные результаты.

Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующим законодательством для борьбы с пандемией, заявили в «Дженоа».

Тренировки клуба возобновятся 29 декабря, но руководить будет второй тренер Мауро Тассотти.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко, бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу, официально получил новую работу. Он стал новым главным тренером итальянского клуба Дженоа. Контракт с 45-летним тренером подписан до 30 июня 2024 года.