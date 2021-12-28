ГБР расследует дела в отношении ругавшего полицейских Гогилашвили

https://racurs.ua/n165034-gbr-rassleduet-dela-v-otnoshenii-rugavshegosya-na-policeyskih-gogilashvili.html

Ракурс

Александр Гогилашвили, бывший заместитель министра внутренних дел, был отстранен от должности после скандала с полицейскими.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении Гогилашвили. Расследование было начато по двум уголовным производствам, сообщает пресс-служба ГБР.

В первом производстве будут расследовать возможное совершение Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

Во втором — по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (часть 2 статьи 365 УК Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Гогилашвили, уволенный из-за скандальных высказываний заместитель главы МВД, прокомментировал информацию о наличии у него российского гражданства и совместном проживании с главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым.