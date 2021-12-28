ДБР розслідує справи щодо Гогілашвілі, який лаяв поліцейських

Гогілашвілі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165034-dbr-rozsliduie-spravy-schodo-gogilashvili-yakyy-layavsya-na-policeyskyh.html

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Олександр Гогілашвілі, колишній заступник міністра внутрішніх справ, був відсторонений від посади після скандалу з поліцейськими.

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування стосовно Гогілашвілі. Розслідування розпочали за двома кримінальними провадженнями, повідомляє прес-служба ДБР.

У першому провадженні будуть розслідувати можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України).

У другому — за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (частина 2 статті 365 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Гогілашвілі, звільнений через скандальні висловлювання заступник очільника МВС, прокоментував інформацію про наявність у нього російського громадянства та спільне проживання з главою Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим.