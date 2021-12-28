Омікрон. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n165033-perehvorili-na-omikron-maut-imunitet-do-delty-doslidjennya.html

Ракурс

Штам «Омікрон», нова мутація коронавірусу, з’явився в ПАР. Вчені повідомляють, що у хворих на цю інфекцію підвищений імунітет до штаму «Дельта».

Він учетверо більший, ніж у тих, хто не хворів на коронавірус. Про це заявили вчені з Південно-Африканської Республіки (ПАР) Алекс Сігал та Хадіджа Хан, передає ТАСС

Є всі підстави вважати, що «Омікрон"-штам зміцнить імунітет людини стосовно варіанту «Дельта» і зменшить його здатність повторно інфікувати людей, — заявили експерти.

Зазначається, що в більшості громадян ПАР захворювання, спровоковане «Омікрон"-штамом COVID-19, проходить у легкій формі та не призводить до госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» можна визначити за шкірним симптомом — дослідники проекту ZOE Covid Symptom (додатку, який відстежує симптоми коронавірусу) поділилися результатами своєї нової роботи.

Джерело: ТАСС