Як діє бустерна доза проти «Омікрону», розповіли науковці

Омікрон. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n165029-yak-diie-busterna-doza-proty-omikronu-rozpovily-naukovci.html

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Штам коронавірусу «Омікрон» можна подолати за допомогою бустерної дози вакцини — вона знижує ймовірність виникнення важкого перебігу захворювання.

Люди, які вакциновані третьою дозою вакцини проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з даними, проаналізованими вченими з Імперського коледжу Лондона, у тих, хто інфікований варіантом Omicron, на 15−20% менше шансів звернутися по невідкладну допомогу й на 40% менше шансів бути госпіталізованим, у порівнянні з тими, хто інфікований Delta. Це підтверджується попередніми даними лікарень у США.

Інші фактори, які можуть призвести до більшого ризику, включають:

вік людини;

тип вакцини або ревакцинації, яку вони отримали;

наявність проблем зі здоров’ям, таких як захворювання серця або ожиріння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що експерти заявили, що через численні мутації штам «Омікрон» втратив здатність ефективно проникати в клітини. Новий різновид вірусу тепер рідше «спускається» в легені та вражає там альвеоли.

Джерело: The Washington Post