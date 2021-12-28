Как действует бустерная доза против «Омикрона», рассказали ученые

https://racurs.ua/n165029-kak-deystvuet-busternaya-doza-protiv-omikrona-rasskazali-uchenye.html

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Штамм коронавируса «Омикрон» можно преодолеть с помощью бустерной дозы вакцины — она снижает вероятность возникновения тяжелого течения заболевания.

Люди, вакцинированные третьей дозой вакцины от коронавируса, имеют маловероятный риск развития серьезных инфекций. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно данным, проанализированным учеными из Имперского колледжа Лондона, у тех, кто инфицирован вариантом Omicron, на 15−20% меньше шансов обратиться за неотложной помощью и на 40% меньше шансов быть госпитализированным, по сравнению с теми, кто инфицирован Delta. Это подтверждается предварительными данными из больниц в США.

Другие факторы, которые могут привести к большему риску, включают:

возраст человека;

тип вакцины или ревакцинации, которую они получили;

наличие проблем со здоровьем, таких как заболевание сердца или ожирение.

Напомним, ранее мы сообщали, что эксперты заявили, что из-за многочисленных мутаций штамм «Омикрон» потерял способность эффективно проникать в клетки. Новая разновидность вируса теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы.

Источник: The Washington Post