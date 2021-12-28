Мимо Земли пролетела комета Леонарда, фото: Эндрю Маккарти

https://racurs.ua/n165028-rojdestvenskuu-kometu-snyal-amerikanskiy-fotograf-foto.html

Ракурс

Комета Леонарда в дни рождественских праздников пролетела мимо Земли.

Удивительный снимок этого космического объекта сделал американский фотограф Эндрю Маккарти. Это фото он сегодня, 27 декабря, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что комета была довольно низкой в юго-западном небе, мне удалось сделать около 12 минут снимков крупным планом, что позволило мне увидеть невероятную структуру и цвет вокруг ядра, — отмечает фотограф. — Я не смог разглядеть его невооруженным глазом, но в бинокле его было видно довольно четко. Если знать, куда смотреть, можно снять это с помощью мобильного телефона!



Комета еще продолжает приближаться к Солнцу, минимальное расстояние от которого пройдет 3 января 2022 года. Собранные астрономами данные показывают, что комета Леонарда движется по гиперболической траектории — то есть мимо Солнца она пролетит только один раз.