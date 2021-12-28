Повз Землю пролетіла комета Леонарда, фото: Ендрю Маккарті

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Ракурс

Комета Леонарда в дні різдвяних свят пролетіла повз Землю.

Дивовижний знімок цього космічного об'єкта зробив американський фотограф Ендрю Маккарті. Це фото він вчора, 27 грудня, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Попри те, що комета була досить низько в південно-західному небі, мені вдалося зробити близько 12 хвилин знімків крупним планом, що дозволило мені побачити неймовірну структуру та колір навколо ядра, — зазначає фотограф. — Я не зміг розгледіти його неозброєним оком, але в біноклі його було видно досить чітко. Якщо знати, куди дивитися, можна зняти це за допомогою мобільного телефону!



Наразі комета ще продовжує наближатися до Сонця, мінімальну відстань від якого пройде 3 січня 2022 року. Зібрані астрономами дані показують, що комета Леонарда рухається гіперболічною траєкторією — тобто, повз Сонце вона пролетить лише один раз.