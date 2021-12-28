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Ракурс

«Червона» зона йде на канікули — у всіх регіонах послаблюють карантин

28 гру 2021, 17:39
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Карантин в Україні послаблюють — з 30 грудня всі регіони перебуватимуть на «жовтому» рівні епіднебезпеки.

У Волинській та Запорізькій областях також запровадять «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

У межах «жовтого» рівня заборонено:


  • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
  • робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів.

Обмеження не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть сертифікат про щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузін вказав, що будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі. Проте зараз жодних додаткових обмежень не планується.

Джерело: Ракурс


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